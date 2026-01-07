Matt bester Österrreicher: Enttäuschung für ÖSV-Herren im Madonna-Slalom

Die ÖSV-Slalomläufer haben in Madonna di Campiglio mit dem bisher schlechtesten Saisonabschneiden die nächste Schlappe kassiert.

Mit Michael Matt als 12. und Johannes Strolz auf Platz 17. schafften es beim Weltcup-Nachtklassiker nur zwei Österreicher in die Punkteränge. Der Halbzeit-14. Manuel Feller schied im zweiten Lauf aus. Marco Schwarz war als 36. im Finale nur noch Zuschauer. Platz eins ging im fünften Slalom des Winters erstmals an Olympiasieger Clement Noel.

Der Franzose fing den zur Halbzeit führenden Finnen Eduard Hallberg (+0,12) noch ab. Dritter wurde Noels Landsmann und Gurgl-Sieger Paco Rassat (+0,37). Der in Levi und zuletzt in Alta Badia zweitplatzierte Noel feierte seinen 15. Weltcuperfolg. „Es ist immer speziell in Madonna. Es war für mich hier in den letzten Jahren ein bisschen schwierig, deshalb ist der Sieg sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich mit meinem Rennen“, sagte Noel nach seinem ersten Triumph im italienischen Dolomitenort.

Dass Rassat neben ihm am Podest stehe, mache die Sache noch besser. „Es ist etwas Besonderes, mit einem Freund auf dem Podium zu stehen.“ Rassat stimmte zu und betonte: „Den Slalom-Jänner so zu beginnen, ist wirklich schön.“ Während der in Levi drittplatzierte Hallberg wieder auf das Podest kam, wurde der nach dem ersten Durchgang vor Noel auf Platz zwei gelegene Schweizer Tanguy Nef auf Rang zehn durchgereicht.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Ausfall statt Aufholjagd für Feller

Die in der Olympiasaison im Slalom weiter ohne Top-5-Ergebnis dastehenden Österreicher lagen bereits nach dem ersten Durchgang mit sehr engen Zeitabständen stark dezimiert im Hintertreffen. Feller fabrizierte anstelle einer Aufholjagd wie in Alta Badia (11.) auf der eisigen „Canalone Miramonti“ einen Ausfall. Sein hohes Risiko im zweiten Lauf habe sich nicht bezahlt gemacht. „Wenn ich nicht riskiere, bist du da schnell einmal 15. oder 20. – dafür fahre ich nicht Ski, ich will weiter nach vor“, sagte Feller und versprach weiterhin vollen Angriff. „Ich kann nur weitermachen und alles geben, was ich habe. Vielleicht funktioniert es in Adelboden“, sagte der Ex-Slalomweltcupsieger.

Matt machte nach Rang 17 im ersten Durchgang noch etwas Boden gut. „Der Fehler im Mittelteil tut sehr weh, sonst passt der Speed, wenn ich das in zwei Läufen zeigen kann, ist es möglich, dass ich wieder ganz vorne dabei bin“, sagte der Tiroler. Auch im Vorjahr war für das ÖSV-Team im Trentino nichts zu holen gewesen. Der damals zehntplatzierte Fabio Gstrein schied diesmal wie Dominik Raschner und Joshua Sturm aus. Simon Rueland und Jakob Greber verpassten wie Schwarz den zweiten Durchgang.

Schwarz verpasst zweiten Durchgang

Der vor Weihnachten mit zwei Siegen (RTL, Super-G) aufzeigende Schwarz kam auf der eisigen „Canalone Miramonti“ überhaupt nicht perfekt ins Carven und verpasste sogar den zweiten Durchgang.

„Das hat nicht viel mit Slalomfahren zu tun gehabt. Ich glaube, ich bin einfach nicht ganz sauber skigefahren, am Material hat es nicht gelegen, da muss ich mich selber bei der Nase nehmen, das war einfach schlecht“, sagte Schwarz.

(APA)/Bild: Imago