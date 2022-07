Mattersburg-Rekordtorschütze Bürger wechselt in die letzte Klasse

via

via Sky Sport Austria

Patrick Bürger, der viele Jahre für den SV Mattersburg in der österreichischen Bundesliga auf Torejagd ging, wechselt zu seinem Heimatverein SC Bad Tatzmannsdorf, ins burgenländische Unterhaus.

Der ehemalige Bundesliga-Profi kickte zuletzt beim SC Pinkafeld in der burgenländischen Landesliga. Nun schließt sich der 35-Jährige seinem Stammklub Bad Tatzmannsdorf an. Dieser stieg zuletzt von der 1. Klasse Süd in die letzte Spielklasse, der 2. Klasse Süd A ab. Mit Bürger soll der sofortige Wiederaufstieg gelingen.

Patrick Bürger startete seine Karriere 1993 beim SC Bad Tatzmannsdorf. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Stürmer beim ehemaligen SV Mattersburg. In 239 Pflichtspielen erzielte der Angreifer 58 Tore für den SVM und bereitete 19 weitere Treffer vor.

Bild: GEPA