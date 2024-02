Matthäus: „Ein Klassenunterschied auf höchstem Niveau“

Lothar Matthäus hat nach dem Topspiel Bayer 04 Leverkusen in höchsten Tönen gelobt. Für den FC Bayern und insbesondere die Aufstellung von Thomas Tuchel hatte der Sky-Experte kritische Worte übrig.

„Es gibt keine Zweifel, dass Leverkusen Meister wird, wenn sie so weiterspielen. Es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie nicht so weiterspielen. Sie sind zusammengewachsen, haben mit Xabi Alonso einen Anführer, der alles im Griff hat. Leverkusen hat hervorragende Arbeit gemacht in allen Belangen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes“, lobte Matthäus am Sky-Mikrofon.

Der 62-Jährige kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Man ist jede Situation gewissenhaft angegangen und natürlich hat die Mannschaft einen Sieg errungen, der auch in der Höhe verdient war. Das war ein Klassenunterschied auf höchstem Niveau. Bayern München hat gestandene Spieler auf dem Platz, vielleicht nicht die richtigen heute und nicht das richtige System gewählt.“

Matthäus weiter: „Andererseits ist Bayern München elfmal hintereinander Meister geworden, war in der Champions League immer gut dabei. Und jetzt sind sie mit 0:3 verdient nach München zurückgeschickt worden – allerhöchste Hochachtung vor der Leistung von Bayer Leverkusen. Nicht nur, dass sie gewinnen, sondern auch, mit welcher Art sie Fußball spielen. Gratulation!“

Matthäus spricht Bayern-Fehler an

Für Matthäus ist die Werkself nun in der Bundesliga nicht mehr zu stoppen. „Wenn man den Lauf bei Leverkusen sieht, diesen Lauf, dieses Selbstverständnis, diese Sicherheit und dieses Miteinander – von dieser Seite her ist der große Favorit auf die deutsche Meisterschaft natürlich Bayer Leverkusen. Wenn einer etwas anderes sagt, hat er keine Ahnung von Fußball“, betonte Matthäus.

Zum Aufritt der Münchner meinte der Sky-Experte noch: „Die Mannschaft hat nicht die Sicherheit. Die Entscheidungen, die Thomas Tuchel getroffen hat vor dem Spiel, kamen sicher aus seiner Überzeugung heraus. Aber sie haben einfach nicht funktioniert. Wenn man 0:3 verliert, dann hat man sicherlich bei der Aufstellung auch Fehler gemacht. Dennoch, Leverkusen spielt Fußball in den letzten Wochen in einer eigenen Liga. Trainer und Mannschaft müssen sich dennoch fragen, was sie falsch gemacht haben.“

„Sturmgefahr an der Säbener Straße“

Der deutsche Rekordnationalspieler macht zudem deutlich, dass dem deutsche Meister unruhige Tage bevorstehen. „Natürlich wird es nicht nur in den Medien rauschen, sondern auch bei Bayern intern. Thomas Tuchel wird die Mannschaft zurecht regeln und natürlich macht man sich auch in der Führungsetage Gedanken, wie es weitergeht, wie der Zusammenhalt bei Bayern weiterhin möglich ist. Ich würde sagen: Sturmgefahr an der Säbener Straße“, so Matthäus.

(skysport.de) / Bild: Imago