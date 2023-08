Matthäus sorgt sich um Beckenbauer: „Wünsche ihm Gesundheit“

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sorgt sich um Fußball-Legende Franz Beckenbauer.

Es gehe ihm gesundheitlich nicht so gut, sagte Matthäus gegenüber dem TV-Sender RTL/ntv. „Der Franz hat auch immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Die hat er zurzeit nicht“, so der Weltmeister von 1990. Über den Gesundheitszustand von Beckenbauer, der am 11. September 78 Jahre alt wird, hatte es in jüngster Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben.