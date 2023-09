Matthäus vor Bundesliga-Topspiel: „Bayern sind immer Favorit“

Lothar Matthäus sieht die Machtverhältnisse vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen RB Leipzig und Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) klar verteilt. „Die Bayern sind immer Favorit in der Bundesliga“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler dem Münchner Merkur/tz (Samstagausgabe). Allerdings habe RB zuletzt „zweimal – sogar in München – gezeigt, dass sie dazugelernt haben“.

Die Sachsen gewannen im Mai 3:1 beim deutschen Rekordmeister und das Supercup-Duell im August 3:0. „Leipzig hat das Gefühl, wir können auch gegen Bayern bestehen, wenn wir funktionieren und einen Sahne-Tag haben“, sagte Matthäus. Die Münchner könnten „von Glück reden“, dass der Supercup-Dreierpacker Dani Olmo „leider verletzt ist“.

Noch nicht vollauf überzeugt scheint Matthäus von Bayern-Trainer Thomas Tuchel zu sein. „Die letzten rund zwei Monate der vergangenen Saison mit der glücklichen Meisterschaft habe nicht nur ich kritisch gesehen. Er hatte schon Probleme, die Mannschaft so hinzubekommen, wie er will. Das dauert seine Zeit“, sagte er.

Auch in dieser Saison seien die ersten Spiele „nicht so souverän“ gewesen. Matthäus erinnerte dabei an den Supercup, das Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) oder den wilden Auftakt in der Champions League gegen Manchester United (4:3). Die jüngsten Duelle mit dem VfL Bochum (7:0) und Preußen Münster im Pokal (4:0) sieht er nicht als Maßstab. „Ich glaube, Tuchel ist aktuell zufrieden, aber er weiß auch, dass noch viel mehr möglich ist mit dieser Mannschaft“, meinte er.

(SID)/:Bild: Imago