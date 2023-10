Matthäus zu Boateng: „Bayern gesteht sich einen Fehler ein“

In der Sky90-Runde haben sich die Gäste um Lothar Matthäus und Holger Badstuber verwundert über den potentiellen Bayern-Transfer von Jerome Boateng geäußert.

Es war eine echte Überraschungs-Meldung, die am späten Samstagabend publik wurde: Wie Sky exklusiv berichtete, könnte Jerome Boateng, der zwischen 2011 und 2021 bereits 363 Spiele im Dress des FC Bayern absolvierte, im Alter von 35 Jahren zum Rekordmeister zurückkehren.

Am Sonntagmorgen trainierte Boateng bereits an der Säbener Straße mit den Bayern-Reservisten. In den kommenden Tagen soll nun getestet werden, ob ein erneutes Bayern-Engagement tatsächlich infrage kommt. Seit Juli dieses Jahres ist der Weltmeister von 2014 vertragslos.

„Bayern gesteht sich einen Fehler ein“

Bei „Sky90 – die Fußballdebatte“ sorgte das Bayern-Interesse an dem 76-fachen-Nationalspieler für Verwunderung. „Den Namen Boateng in der Verbindung zu lesen, war sehr überraschend für mich. Bayern gesteht sich damit einen Fehler ein: Man hat die Hausaufgaben in der Verteidigung nicht so erledigt, wie man es hätte tun sollen, sonst hätte man einen vierten gelernten Innenverteidiger gehabt. […] In der Vergangenheit hat Bayern zudem Aussagen getätigt, die nicht dazu passen würden, Jerome zurückzuholen“, meinte Sky Experte Lothar Matthäus.

Damit spielt der Rekordnationalspieler wohl auf die Aussagen von Uli Hoeneß aus dem Jahr 2019 an, als der damalige Präsident des FC Bayern Jerome Boateng empfahl, „den Verein zu verlassen. Denn ich glaube, er braucht eine neue Herausforderung. Er wirkt wie ein Fremdkörper! Und ich würde ihm als Freund empfehlen, sich einen neuen Verein zu suchen.“

Rein sportlich gesehen, bescheinigte Matthäus dem potentiellen Transfer aber auch einen Mehrwert: „Mit 35 muss eine Karriere absolut noch nicht beendet sein, bis vor Monaten hat er noch gespielt. Bei Bayern soll er eh nicht über 90 Minuten jedes Spiel auf dem Platz stehen und so ein Backup, hat Bayern gefehlt, wie man im Pokal gesehen hat“, erklärte Matthäus.

Badstuber vermisst Bayern-Plan

Auch für Holger Badstuber, der lange an der Innenverteidiger-Seite von Boateng gespielt hat, würde der Transfer sportlich Sinn machen. Jedoch vermisst der Ex-Bayern-Spieler auch einen klaren Plan der FCB-Vereinsführung.

„Durch den Abgang von Stanisic und Pavard fehlt Bayern einfach ein Aushilfs-Innenverteidiger. Jerome kann das spielen, keine Frage und er kennt Bayern auswendig. Allerdings stellt sich für mich die Frage, wo der Plan vor zwei Jahren war. […] Jetzt Jerome zurückzuholen, nachdem man öffentlich verlauten ließ, dass man froh wäre, dass er weg war, wirkt für mich komisch und ein bisschen auch planlos. […] Medial wird das spannend zu sehen sein, weil noch andere Sachen im Raum stehen.“

Boateng-Verfahren neu aufgerollt

Badstuber spricht damit das laufende Gerichtsverfahren gegen Boateng an, so wird derzeit gegen den 35-Jährigen wegen Körperverletzung ermittelt. Der Ex-Bayern-Star war bereits verurteilt worden, hatte gegen das Urteil jedoch Revision eingelegt, welcher stattgegeben wurde und weshalb der Fall vor dem Landgericht nun neu aufgerollt wird.

Die Personalie Boateng polarisiert. Bislang sind dennoch knapp 70 Prozent der Sky User der Meinung, dass die mögliche FCB-Rückholaktion des Verteidigers sinnvoll wäre (Stand, 01. Oktober, 20:00 Uhr).

(skysport.de)