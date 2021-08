Matthias Jaissle: „Es war heute sicherlich ein hartes Stück Arbeit“

Rasmus Kristensen: „Auch an einem schlechten Tag müssen wir einen Sieg haben und den haben wir gefunden.“

Manfred Schmid: „Der Sieg von Salzburg geht absolut in Ordnung – trotzdem war aber die Möglichkeit da heute was mitzunehmen.“

Patrick Pentz in einem Videobeitrag: „Die Austria ist ein super Verein. Nach wie vor einer der Top-Adressen in Österreich – mir fällt eigentlich nur ein Verein ein, der vielleicht größer ist.“

Marc Janko: „Im Großen und Ganzen ist aber Salzburg der verdiente Sieger.“

FC Red Bull Salzburg gewinnt gegen FK Austria Wien mit 1:0. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 3. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, 1:0 (0:0)

Schiedsrichter: Andreas Heiß

Matthias Jaissle (Trainer Salzburg)

…über den Sieg: „Es war heute sicherlich ein hartes Stück Arbeit. Die Jungs von der Austria haben es einfach gut gemacht. Sie haben kompakt verteidigt, uns wenig Räume gegeben und da war es vonnöten, dass wir fleißig dran glauben und hohes Ball-Tempo haben. Riesenkompliment an die Jungs.“

…ob Salzburg auch an einem schlechten Tag gegen jede Mannschaft gewinnen kann: „Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Wir werden sicher immer wieder unser Leistungsoptimum geben müssen. Wenn man hier und da mal weglässt, dann wird es schwer gegen jeden Gegner der Liga. In Summe war es heute aber doch ein verdienter Sieg.“

…über das Potenzial von Karim Adeyemi: „Wie bei vielen anderen auch ist bei ihm nicht beim aktuellen Klub Endstation. Er verfügt, wie viele andere auch, über ein unfassbares Potential. Wenn er weiter fleißig arbeitet, am Boden bleibt und die Dinge umsetzt, die wir ihm mitgeben, dann macht er sicher ganz große Karriere.“

Rasmus Kristensen (Salzburg)

…über den Sieg: „Es ist schwierig gegen einen tiefen Gegner mit einer Fünferkette. Sie haben auch Qualität, das muss man auch sagen. So bleibt ein Spiel eben sehr intensiv. Aber dann noch schöner, dass wir die 3 Punkte haben.“

…wieso es mit den hohen Flanken nicht funktionierte: „Mit einer Fünferkette ist es eben schwierig und Austria ist auch gut. Heute war es vielleicht nicht unser bestes Spiel. Auch an einem schlechten Tag müssen wir einen Sieg haben und den haben wir gefunden.“

…ob Salzburg auch an einem schlechten Tag gegen jede Mannschaft gewinnen kann: „Ja nicht jedes Spiel ist so gut wie das letzte Spiel gegen Ried. Wir kämpfen. Das macht uns aus, dass wir eben auch kämpfen können. Das haben wir heute gemacht.“

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien)

…über die Partie: „Wir haben in einer entscheidenden Situation den Ball nicht rechtzeitig weggebracht, dann ist es gegen eine Mannschaft wie Salzburg schwer. Es war eine Leistung, für die wir uns nicht genieren müssen. Wir hatten große Chancen. Der Sieg von Salzburg geht absolut in Ordnung. Trotzdem war aber die Möglichkeit da heute was mitzunehmen.“

…über die offensive Leistung: „Wir haben auch in der Offensive gute Möglichkeiten gehabt. Grundsätzlich bin ich schon ganz zufrieden mit dieser Leistung. Auf dem kann man aufbauen. Natürlich müssen wir nach vorne noch zwingender werden. Die Leistung war ok.“

…über Noah Ohio: „Wir haben im Training gesehen, dass er körperlich noch nicht dort ist, wo er hingehört. Aber mit dieser Schnelligkeit und dieser Qualität, die er hat im Abschluss, kann er uns helfen. Er ist eine absolute Sprint-Rakete. Körperlich hat er noch einiges zu tun. Ein absolutes Juwel für uns. Wir werden ihn weiterentwickeln und irgendwann wird er uns helfen.“

Patrick Pentz (Austria Wien)

…in einem Videobeitrag, auf die Frage warum er bei der Austria geblieben ist: „Als Tormann, wenn dann noch eine Ablösesumme fällig ist, ist es immer schwierig. Offensivspieler gehen leichter her, das ist kein Geheimnis. Ich habe der Austria aber so viel zu verdanken. Bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt unbedingt wegmuss. Die Austria ist ein super Verein. Nach wie vor einer der Top-Adressen in Österreich. Mir fällt eigentlich nur ein Verein ein, der vielleicht größer ist, aber das ist nur am sportlichen Erfolg geschuldet. Sonst sind wir ganz weit oben.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über Salzburg: „Die Austrianer haben es phasenweise schon gut gemacht, in den Umschalt-Momenten. Im Großen und Ganzen ist aber Salzburg der verdiente Sieger. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die hinten drinnen alles verriegelt hat, dann ist es wirklich schwierig da Räume zu finden.“