Matthias Walkner zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist diesmal Matthias Walkner, österreichischer Motorsportler und Rallye Dakar-Sieger von 2018

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Matthias Walkner am Sonntag ab 22:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der neuen Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Moderatorin Kimberly Budinsky den Rallye-Raid-Fahrer Matthias Walkner, der sich mit seinem Sieg bei der Rallye Dakar 2018 in die Geschichtsbücher der Motorsportgeschichte eintrug.

Im Sporttalk erzählt der Salzburger von seiner sportlichen Rivalität mit Marcel Hirscher als junger Skifahrer bis zu seinem Umstieg in den Motorsport aufgrund eines Geschenks seines Vaters im Alter von knapp 14 Jahren. Walkner spricht über erste Erfolge, die nicht lange auf sich warten ließen, aber auch über finanziell schwere Zeiten, den Umstieg vom Motocross auf Rallye-Raid und die großen Unterschiede der beiden Rennarten. Als sportlich bedeutendster Moment steht der Sieg bei der Rallye Dakar 2018 im Vordergrund.

Auch sehr persönliche Eindrücke aus seiner Gefühlswelt gibt der 39-Jährige preis. Von seiner akribischen und perfektionistischen Arbeitsweise bis zu seinen Verletzungen, insbesondere seinem schweren Unfall in der Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2024, bei der Walkner beinahe sein Bein verlor. Zum Schluss beschreibt der Salzburger noch seinen Wechsel vom Motorrad ins Auto und warum er einen Kindheitsfreund als seinen Copiloten engagierte.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Matthias Walkner wird am Sonntag, 2. August, ab 22:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.