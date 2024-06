Mavs wehren mit Gala ersten Matchball ab

Die Dallas Mavericks haben in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einer beeindruckenden Show den ersten Matchball abgewehrt. Die Texaner um den deutschen Forward Maximilian Kleber überrollten die Boston Celtics in Spiel vier in Dallas mit 122:84 – es war der dritthöchste Sieg in der Geschichte der NBA-Finals.

In der „Best-of-seven-Serie“ verkürzten die Mavericks damit auf 1:3. In der Nacht zu Dienstag (2.30 Uhr) müssen sie in Boston erneut gewinnen, um ihre Chance auf den zweiten Meistertitel nach 2011 (mit Dirk Nowitzki) zu wahren. Noch nie hat ein NBA-Team eine Play-off-Serie nach 0:3-Rückstand noch gewonnen.

„Die Celtics müssen nur den Sack zumachen. Das ist aber eine ganz schwere Sache, wenn der Gegner nichts mehr zu verlieren hat. Das haben wir heute gesehen“, sagte Mavs-Coach Jason Kidd: „Wir haben Widerstand geleistet und müssen jetzt so weitermachen. So einfach ist das – das ist keine Chirurgie hier.“

Dallas führte zur Halbzeit bereits 61:35 und machten im dritten Viertel weiter Tempo, das Spiel war früh entschieden. Die Topstars Luka Doncic (29 Punkte) und Kyrie Irving (21) waren die besten Werfer für die Mavs. Kleber steuerte fünf Zähler bei. Bei den schwachen Celtics erzielte Jayson Tatum 15 Punkte.

Höher haben in einem Finalspiel der NBA nur die Chicago Bulls bei ihrem letzten Titel mit Michael Jordan 1998 gegen die Utah Jazz (96:54). Sowie die Celtics selbst bei ihrer letzten Meisterschaft 2008 gegen die Los Angeles Lakers (131:92) gewonnen. Celtics und Lakers sind mit jeweils 17 Titel NBA-Rekordchampion.

