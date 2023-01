Max Franz macht erste Schritte nach schlimmer Verletzung

Der rekonvaleszente Skirennläufer Max Franz ist nach seinem Horror-Sturz beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado) im November den nächsten Schritt auf dem langen Weg zum Comeback gegangen.

„Es ist ein Wahnsinns-Gefühl wieder auf den eigenen Beinen zu stehen und erste Schritte zu machen. Schaut noch nicht ganz rund aus, aber ist extrem wichtig für meinen Kopf“, schrieb der Kärntner zu einem Video in den Sozialen Medien.

Das gebe ihm Kraft für die nächsten Monate Therapie. Franz war seit dem Sturz auf einen Rollstuhl angewiesen. Der Speed-Spezialist hatte sich einen offenen Bruch am linken Unterschenkel samt durchtrenntem Nerv sowie einen komplizierten Bruch am rechten Sprunggelenk zugezogen. In den USA wurde er erstversorgt, im UKH Steiermark in Graz wurden mehrere Operationen vorgenommen. „Meine ersten Schritte auf dem langen Weg zurück…“, schrieb der 33-Jährige, Gewinner von drei Weltcuprennen und einer Abfahrts-WM-Bronzemedaille.

(APA)/Bild: GEPA