Verstappen „auf einer Stufe mit Michael Schumacher“

Max Verstappen macht im Regenchaos von Brasilien einen großen Schritt Richtung WM-Titel Nummer vier. Der 27-Jährige erinnert bei seinem 62. Karrieresieg an den legendären Michael Schumacher.

Was eine Triumphfahrt von Max Verstappen!

Der F1-Superstar ist schon viele grandiose Rennen gefahren. Aber diese Performance toppte noch einmal alles, was der Niederländer bislang in seiner illustren Formel-1-Karriere gezeigt hat.

Im Regenchaos von Brasilien behielt Verstappen stets kühlen Kopf, fuhr nach einer verpatzten Qualifikation am Sonntagvormittag in beeindruckender Manier von Startposition 17 zum Sieg und distanzierte den zweitplatzierten Esteban Ocon (Alpine) im Ziel um knapp 20 Sekunden – dabei übernahm er erst 26 Runden vor der Zielflagge die Führung.

„Was ein unglaubliches Rennen. Wisst ihr, was das war: ‚Simply lovely‘. Ich sag es euch“, brüllte Verstappen ungewohnt emotional nach Rennende über Funk an seine Box. 17 schnellste Rennrunden spulte der dreifache Weltmeister unter chaotischen Bedingungen in Interlagos ab und schnappte sich am Ende auch locker den Extrapunkt. 62 Punkte beträgt nun der Vorsprung Verstappens auf WM-Verfolger Lando Norris (McLaren).

„Meine Emotionen heute, das war eine echte Achterbahnfahrt. Das Qualifying war sehr unglücklich mit der roten Flagge und dann von P17 loszufahren, da wusste ich natürlich, dass es ein hartes Rennen werden würde. Wir haben uns aus jedem Ärger rausgehalten, haben die richtigen Entscheidungen getroffen und sind geflogen“, zeigte sich der Champion im Sieger-Interview begeistert.

„Er war in einer eigenen Welt. Die Überholmanöver waren sensationell angesetzt. Ich habe vorher gesagt, er fährt aufs Podium, aber in so einer Demonstration hat es wieder alles gesprengt“, schwärmte Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko und fügte noch hinzu: „Das ist diese unglaubliche Kontrolle des Autos und vor allem im Regen dieses Gespür, das Limit mehr auszuloten als jeder andere.“

Vergleich mit Michael Schumacher

Sky-F1-Experte Timo Glock zog einen Vergleich zu Michael Schumacher: „Bis zu den Weltmeistertiteln ist es noch ein bisschen. Aber was die Qualitäten im Regen angeht, was die Qualitäten als Rennfahrer angehen, kann man Max Verstappen schon mit Michael Schumacher auf eine Stufe stellen. Max ist unfassbar gut, was er da im Rennen immer wieder hinbringt, ist schon außergewöhnlich. Einzigartig.“

Passenderweise brach Verstappen in Sao Paulo Schumachers Rekord für die meisten Tage in Folge als Spitzenreiter in der Fahrer-WM (896 Tage). Zudem haben erst fünf Piloten vor ihm ein Rennen von Startplatz 17 oder niedriger gewonnen – bei 1121 Grands Prix. „Großartig gefahren, Glückwunsch“, schrieb selbst Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf Instagram Richtung Verstappen. Nico Hülkenberg bezeichnete den Titelverteidiger gar als „GOAT“.

Erster WM-Matchball in Las Vegas

Verfolger Norris nannte den Sieg seines WM-Rivalen „verdient“, McLaren-Teamchef Andrea Stella beglückwünschte Verstappen für dessen Leistung. Für das Papaya-Team ist der WM-Titel nach dieser Verstappen-Gala in weite Ferne gerückt. „Ich bin sehr stolz darauf, was Max heute gezeigt hat. Die ganze Welt hat gesehen, wer der Allerbeste ist“, sagte Vater Jos Verstappen bei Sky. Die Kritiker habe er nach zehn Rennen ohne Erfolg verstummen lassen.

Bereits in drei Wochen in Las Vegas (24. November) kann Verstappen dann mit einer weiteren Triumphfahrt seinen nächsten WM-Titel einfahren.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago