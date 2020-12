Mbappe äußert sich zu Eklat

Beim Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir kam es zu einem Eklat, der zum Spielabbruch geführt hat. Der Vierte Offizielle soll eine rassistische Äußerungen gegenüber Basaksehirs Co-Trainer Pierre Webo getätigt haben, woraufhin die Spieler sich weigerten, weiterzuspielen.

Nun hat sich PSG-Superstar Kylian Mbappe via Twitter gemeldet – und das mit klaren Worten: “Sag Nein zu Rassismus. Webo, wir sind mit dir!”

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌

M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽

