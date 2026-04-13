Mbappé bei Real wieder im Training

Einem Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappé für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern steht wohl nichts mehr im Wege. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft absolvierte das letzte Training der Königlichen vor der Abreise nach München am Montag ohne Einschränkungen. Teil zwei des Krachers steigt am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Allianz Arena.

Mbappé hatte zuletzt vorsichtshalber mit dem Training ausgesetzt. Im Ligaspiel gegen den FC Girona am vergangenen Freitag hatte er bei einem Ellbogenschlag von Vitor Reis über dem Auge genäht werden müssen. Die Stelle schützte er bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einem Pflaster, eine Maske war nicht erforderlich.

Damit fehlen Real in München lediglich die verletzten Thibaut Courtois und Rodrygo sowie der gelbgesperrte Aurélien Tchouaméni. Die Königlichen mit Abwehrchef Antonio Rüdiger müssen ein 1:2 wettmachen, sind nach einer Heimpleite im Hinspiel in der Champions League oder im Landesmeister-Cup aber noch nie weitergekommen. Das Abschlusstraining für die Begegnung findet am Dienstag (19.00 Uhr) in München statt.

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