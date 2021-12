Mbappe-Doppelpack: PSG untermauert Vormachtstellung in Ligue 1

Mit einem Doppelpack von Kylian Mbappe hat Paris Saint-Germain souverän seine Vormachtstellung in der französischen Fußball-Liga untermauert.

Der Star-Stürmer traf am Sonntag per Foulelfmeter in der 12. Minute sowie in der 45. Minute zum 2:0-Heimerfolg gegen die AS Monaco. Die Pariser haben 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille, der eine Partie weniger ausgetragen hat. Monaco fiel drei Tage nach dem Europa-League-1:1 bei Sturm Graz auf Platz acht zurück.

(APA).

Beitragsbild: Imago.