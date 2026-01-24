Mbappe-Doppelpack! Real vorübergehend neuer Tabellenführer

Real Madrid hat am Samstag zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der spanischen Fußballliga übernommen.

Der spanische Rekordmeister feierte gegen den Tabellenvierten Villarreal einen 2:0-Auswärtssieg und liegt damit zwei Punkte vor dem FC Barcelona, der am Sonntag Schlusslicht Real Oviedo empfängt. Matchwinner war Kylian Mbappe mit einem Doppelpack (47., 94./Elfmeter). David Alaba saß bei den „Königlichen“ auf der Ersatzbank.

Für die Madrilenen war es der dritte Sieg im vierten Spiel unter Trainer Álvaro Arbeloa. Mann des Spiels war Doppelpacker Kylian Mbappé, der erst per Abstauber und dann spät per Foulelfmeter traf (47./90+4). Real sprang somit mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze – zwei Punkte vor dem FC Barcelona. Hansi Flicks Blaugrana kann am Sonntag (16:15 Uhr) gegen Real Oviedo den alten Ein-Punkt-Vorsprung wiederherstellen und vorbeiziehen.

Real mit Arbeitssieg gegen Villarreal

Xabi-Alonso-Nachfolger Arbeloa sah lange Zeit, wie sich seine Elf beim Tabellenvierten schwer tat. Beide Defensiven standen sicher, Offensivaktionen waren dagegen Mangelware. Einzig Vinicius Júniors Distanzschuss (40.) glich einer ernsthaften Torannäherung.

Nach Wiederbeginn war es ebendieser Vinicius, der nach starkem Antritt in die Mitte spielte, wo Senegals Afrika-Cup-Siegtorschütze Pape Gueye den Ball nicht entschieden genug klärte – instinktiv staubte Mbappé aus sechs Metern ab (47.). Villarreal drückte im weiteren Verlauf auf den Anschluss, agierte jedoch vor dem Tor zu fahrig. Den ersten Schuss aufs Tor verzeichneten die Gastgeber erst in der 70. Minute.

Statt einer großen Schlussoffensive blieb Villarreal jedoch weiter zahnlos. In der Nachspielzeit holte Alfonso Pedraza Mbappé im Strafraum ungestüm von den Beinen. Der Gefoulte verwandelte den fälligen Strafstoß cool per Panenka selbst.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.