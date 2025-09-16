Real Madrid hat sich mit einem knappen Sieg in der neuen Saison der UEFA Champions League zurückgemeldet. Die Königlichen gewannen das Spiel in Unterzahl durch zwei Elfmetertore von Superstar Kylian Mbappe.

In Madrid stand die Partie zunächst im Zeichen der Hausherren, die unter anderem bei einem Fallrückzieher von Mbappe (2.) und einem Stangenschuss von Franco Mastantuono (6.) gefährlich wurden. In Führung gingen aber die Gäste – Arda Güler leistete sich einen Ballverlust und Mason Greenwood legte ideal für den Torschützen Timothy Weah auf (22.). Sieben Minuten später wurde Rodrygo im Sechzehner gelegt, Mbappe ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 1:1.

Real schwächt sich selbst – und gewinnt

In der zweiten Hälfte traf Mbappe die Latte (50.) und Real wurde immer stärker, doch dann sah der für den verletzten Trent Alexander-Arnold eingetauschte Dani Carvajal nach einem Kopfstoß gegen Marseille-Goalie Geronimo Rulli die Rote Karte (72.). Trotzdem gelang den Madrilenen noch der Sieg, weil Vinicius Junior einen Hand-Elfmeter herausholte und Mbappe mit etwas Glück verwandelte. David Alaba jubelte von der Ersatzbank aus mit.

Die wichtigsten Szenen im VIDEO

0:1 – Timothy Weah (22.)

1:1 – Kylian Mbappe (29./Elfmeter)

Rote Karte – Daniel Carvajal (72.)

2:1 – Kylian Mbappe (81./Elfmeter)

(APA) / Artikelbild: Imago