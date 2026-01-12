Mbappe-Geste sorgt bei Supercopa-Finale für Wirbel

Mit einem vermeintlich unsportlichen Verhalten bei der Siegerehrung für den FC Barcelona hat Real Madrids Superstar Kylian Mbappe für Diskussionen gesorgt. „Geste eines schlechten Verlierers“, schrieb die Sportzeitung Mundo deportivo nach dem spanischen Supercup.

Und bei Sport hieß es: „Die umstrittenste Szene des Supercup-Finales ereignete sich nach dem Schlusspfiff.“ Was war passiert? Nach ihrem 3:2-Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für Verlierer Real. Als die Madrilenen ihre Medaillen bekamen, schien Mbappe in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin war, zurückzuwinken.

Medien mit klarer Interpretation der Geste

„Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren“, interpretierte Mundo deportivo den Vorgang. Mbappe habe seinen Mitspielern etwas gesagt und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei Sport.

Reals Erklärung für die Szene

Einem anderen Bericht zufolge soll Real argumentiert haben, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. Eindeutig aufklären kann das Geschehen wohl nur Mbappe selbst.

Der französische Nationalspieler war bei der Niederlage im saudi-arabischen Dschidda in der 76. Minute eingewechselt worden und hatte damit seine Rückkehr nach einer Knieverletzung gefeiert. In der Nachspielzeit hatte der 27-Jährige ein übles Foul von Frenkie de Jong einstecken müssen. Der Niederländer vom FC Barcelona sah dafür die Rote Karte.

(skysport.de // dpa)

Beitragsbild: Imago