Mbappe nimmt Yamal in Schutz: „Man muss ihn in Ruhe lassen“

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist auch das Duell der Superstars Kylian Mbappe und Lamine Yamal. Vor dem Spiel, das am 26. Oktober in Madrid steigt, hat Mbappe sich sehr respektvoll über Yamal geäußert und ihn gegen Kritik verteidigt.

Der Franzose spricht auch über das Verhältnis zu seinem Real-Teamkollegen Vinicius Junior.

„Man sieht, dass er eine große Leidenschaft für den Fußball hat, und das ist das Einzige, was er nicht verlieren darf. Der Rest ist sein Privatleben. Man muss ihn in Ruhe lassen“, sagte Mbappe in der Sendung Universo Valdano über Yamal.

„Im Fußball ist er ein großartiger Spieler, aber im Leben ist er ein 18-jähriger Junge. In diesem Alter macht jeder Fehler. Man macht Dinge richtig und andere Dinge falsch“, erklärte der Franzose.

Der Barca-Star war im Juli wegen eines vermeintlichen Skandals auf seiner Geburtstagsparty in die Kritik geraten.

Mbappe wünscht Yamal viel Glück

Letztendlich müsse Yamal seine eigenen Lebenserfahrungen machen.

„Er wird wissen, was gut für ihn ist, und letztendlich muss man nur darauf achten, was er auf dem Spielfeld macht. Was er außerhalb des Spielfelds macht, ist nicht wichtig, solange es nichts Ernstes ist“, so Mbappe: „Er hat großes Talent und wird seinen eigenen Weg gehen. Ich wünsche ihm viel Glück.“

Mbappe betont „sehr gutes Verhältnis“ zu Vinicius Junior

In einem weiteren Clip, den der Sender Movistar Plus+ vorab aus dem am 12. Oktober erscheinenden Interview mit Real-Legende Jorge Valdano veröffentlicht hat, spricht Mbappe über seine Beziehung zu Real-Teamkollege Vinicius Junior und räumt dabei jegliche Kontroverse mit dem Brasilianer aus.

„Zwei berühmte Spieler in derselben Mannschaft … das verkauft viele Zeitungen. Die Wahrheit ist, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Vinicius habe, dieses Jahr sogar noch viel besser, weil wir uns viel besser kennenlernen“, betonte Mbappe.

(skysport.de) / Bild: Imago