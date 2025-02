Mbappe schießt ManCity aus der Champions League

Real Madrid hat den großen Schlager im Playoff der Champions League souverän für sich entschieden. Der Titelverteidiger feierte am Mittwoch gegen Manchester City einen 3:1-Heimsieg und steht mit einem Gesamtscore von 6:3 im Achtelfinale.

Im Estadio Bernabeu sorgte Real schon früh für klare Verhältnisse. Raul Asencio spielte einen weiten Pass, Ruben Dias verschätzte sich und stolperte und Kylian Mbappe durfte den Ball unbedrängt über Ederson ins Netz heben (4.). Auch für das 2:0 zeichnete der französische Star verantwortlich. Nach Vorarbeit von Rodrygo ließ er Josko Gvardiol aussteigen und traf ins kurze Eck (33.).

City enttäuschte ohne Haaland

Die Madrilenen hatten die Partie in jeder Phase im Griff, City enttäuschte auf ganzer Linie. Der englische Meister, bei dem der nicht ganz fitte Erling Haaland auf der Bank Platz nahm, überraschte mit einem völlig lethargischen Auftritt. Die Gastgeber hingegen hatten ihren Spaß mit den wehrlosen „Citizens“: Mbappe durfte sich den Ball an der Sechzehnergrenze seelenruhig zurechtlegen und scorte mit links per Flachschuss ins lange Eck.

Alaba-Comeback in der Schlussphase

Danach ließen die Spanier den Abend ruhig ausklingen und David Alaba nach überstandener Adduktorenblessur in der 90. Minute sein Comeback feiern. Wenige Sekunden später musste der ÖFB-Kapitän mitansehen, wie Omar Marmoush einen Freistoß an die Latte schoss und Nico Gonzalez abstaubte – es war dies die einzige nennenswerte Offensivaktion von City im gesamten Match.

