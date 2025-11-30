Mbappe-Treffer reicht nicht: Real verliert Tabellenführung

Real Madrid hat am späten Sonntagabend eine peinliche Niederlage abgewendet – doch die Tabellenführung in der spanischen La Liga ist vorerst passé: Die Königlichen kamen beim FC Girona nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Kylian Mbappé sorgte mit seinem Treffer per Foulelfmeter (67.) noch für das Remis, dennoch muss sich Real mit 33 Punkten vorerst auf Platz zwei hinter dem FC Barcelona einreihen, der nach dem 3:1 am Samstag gegen Alaves einen Zähler mehr auf dem Konto hat.

Azzedine Ounahi (45.) hatte Girona gegen Real kurz vor der Halbzeit gar in Führung gebracht. Die dominanten, aber vor allem im ersten Abschnitt oftmals ungefährlichen Gäste kämpften gegen den Rückstand an und belohnten sich zumindest mit einem Punktgewinn. So bleibt das Team von Trainer Xabi Alonso in der Tabelle vor dem FC Villarreal, der Rang drei belegt.

Villarreal bleibt an Real & Barca dran

Villarreal hatte am Sonntagnachmittag durch einen späten Treffer von Alberto Moleiro (90.+5) 3:2 (1:0) bei Real San Sebastian gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marcelino, die unter der Woche in der Champions League 0:4 gegen Borussia Dortmund verloren hatte (VIDEO-Highlights), siegte zum fünften Mal in Serie in der spanischen Liga.

Das Stadtderby von Sevilla wurde von Zuschauerausschreitungen überschattet. Die Partie im Stadion des FC Sevilla musste kurz vor Schluss beim Stand von 2:0 für Betis für eine Viertelstunde unterbrochen werden, weil Fans Gegenstände aufs Spielfeld geworfen hatten. Die Vorfälle kulminierten, nachdem FC-Stürmer Isaac Romero mit Rot vom Platz flog (84.). Die Mannschaften mussten daraufhin vom Feld. Betis gewann am Ende 2:0 und ist nun Tabellen-Fünfter.

