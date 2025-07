Mbappé trifft auf PSG: Wiedersehen mit Brisanz

Paris Saint-Germain und Real Madrid kämpfen bei der Klub-WM um den Einzug ins Finale. Für Superstar Kylian Mbappé ist es das erste Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein.

Mit der Wahrheit nahm es Kylian Mbappé auf seinem Instagram-Kanal nicht ganz so genau. Ein Bild von seinem sehenswerten Tor gegen Borussia Dortmund bei der Klub-WM ging viral – doch das lag nicht nur an seinem spektakulären Seitfallzieher. Der Superstar von Real Madrid hatte offenbar einige leere Zuschauerränge per Bildbearbeitung mit Fans gefüllt.

Beim Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ) gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain wird der 26-Jährige wohl keine zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen. Sechs Jahre lang war der Weltmeister von 2018 der gefeierte Star von PSG. Sein Abschied im Sommer des vergangenen Jahres aus der französischen Hauptstadt verlief aber nicht geräuschlos. Ein Streit um ausstehende Gehälter und Boni in Höhe von 55 Millionen Euro beschäftigt noch die Gerichte. Kürzlich zog Mbappé seine Anzeige wegen psychischer Belästigung gegen PSG aber zurück.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi schlägt vor dem Wiedersehen versöhnliche Töne an. „Ich möchte Kylian für alles danken, was er für den Klub getan hat. Ich wünsche ihm von Herzen nur das Beste bei Real – aber nicht, wenn er gegen uns spielt“, sagte Al-Khelaifi, dessen Traum vom Triumph in der Champions League sich erst nach dem Abgang von Mbappé erfüllt hatte.

Das Wiedersehen im New Yorker MetLife-Stadium betrachten viele Fans als vorgezogenes Endspiel. Für Reals neuen Trainer Xabi Alonso ist es die erste Chance auf einen Titel. Ob er im Halbfinale von Beginn an auf Mbappé setzt, ist offen. Der Franzose fehlte wegen eines Magen-Darm-Infekts in der Gruppenphase, auch im Achtelfinale gegen Juventus Turin (1:0) und im Viertelfinale gegen den BVB (3:2) wurde er nur eingewechselt.

Der 21-jährige Gonzalo García stahl Mbappé mit vier Toren in fünf Spielen die Show. „Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird von Tag zu Tag besser“, sagte Alonso über Mbappé.

Beide Teams haben vor dem Millionenspiel aber ohnehin schon personelle Probleme. PSG muss auf die gesperrten Willian Pacho und Lucas Hernández verzichten, die im Viertelfinale gegen Bayern München (2:0) die Rote Karte sahen. Beim spanischen Rekordmeister ist Neuzugang Dean Huijsen ebenfalls gesperrt.

Mbappé könnte gegen seinen Ex-Klub hingegen in der Startelf stehen. Ein Wiedersehen mit viel Brisanz – und hoffentlich ohne Retusche.

(SID) / Artikelbild: Imago