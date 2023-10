Mbappe trifft doppelt: PSG bleibt oben dabei

Topstar Kylian Mbappe hat den französischen Meister Paris St. Germain vor einem Rückschlag in der Ligue 1 bewahrt. Der Torjäger sorgte am zehnten Spieltag mit seinem Doppelpack (28./89.) für das 3:2 (2:1) des Starensembles von Trainer Luis Enrique bei Stade Brest. Zudem traf Warren Zaire-Emery (16.) für die Hauptstädter, die durch den Dreier in der Spitzengruppe bleiben.

Die Tore von Steve Mounie (43.) und Jeremy Le Douraon (52.) reichten Brest nicht für einen Punktgewinn.

(SID) / Bild: Imago