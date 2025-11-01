Spaniens Fußball-Tabellenführer Real Madrid hat beim 4:0-Kantersieg gegen Valencia den zehnten Sieg im elften Spiel geholt. Die „Königlichen“ konnten sich einmal mehr auf Stürmer-Star Kylian Mbappe verlassen, der die ersten beiden Tore erzielte (19./Elfmeter, 31.). Der Franzose hält bereits bei 13 Saisontreffern alleine in der Meisterschaft, mit Ausnahme der 3. Runde hat er immer zumindest einen Treffer für Real angeschrieben.

Die weiteren Tore erzielten Jude Bellingham (44.) und Alvaro Carreras (82.). Villarreal war sieben Punkte zurück vorerst erster Verfolger der Madrilenen, die ohne den nicht fitten David Alaba antraten. Barcelona kann den Rückstand am Sonntag mit einem Heimsieg über David Affengrubers FC Elche auf fünf Punkte begrenzen.

Bild: Imago