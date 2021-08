Mbappe von PSG-Fans ausgepfiffen – Messi, Ramos & Co. gefeiert

Ein anderer Superstar hingegen durfte sich nicht über einen solch warmen Empfang in die neue Spielzeit freuen. Als bei der Aufstellung von PSG der Name von Kylian Mbappe auf der Anzeigetrafel erschien, erntete der Franzose Pfiffe von den Rängen.

Mbappe will wohl am Montag Wechselwunsch hinterlegen

Der Grund für den Unmut der Fans liegt wohl in den kursierenden Gerüchten um einen Abgang von Mbappe. Der schnelle Angreifer will laut Gazzetta dello Sport am Montag seinen Wechselwunsch bei den PSG-Bossen hinterlegen. In der Vergangenheit wurde Mbappe, dessen Vertrag 2022 ausläuft, immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Doch vor Tagen schob Präsident Nasser Al-Khelaifi einem Transfer Mbappes eigentlich einen Riegel vor. “Kylian ist ein Spieler von PSG. Er hat mir gesagt, dass er eine starke Mannschaft haben will, die hat er jetzt. Eine stärkere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun, als zu bleiben.”

Ob es wirklich so kommen wird, wird sich zeigen. Doch eines wurde bereits gegen Straßburg sichtbar: Mbappe lässt sich von den Störgeräuschen nicht ablenken. Mit einem Tor und einem Assist war der 22-Jährige einer der Hauptverantwortlichen für den zweiten Saisonsieg hatte somit doch einen Grund zu feiern.

(skysport.de) / Bild: Imago