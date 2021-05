Mbappe zu Real? Die Königlichen sollen Ass im Ärmel haben

Die Gerüchte um einen Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid reißen nicht ab. Der Spieler von Paris Saint-Germain hat in der Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2022. Wie Spox berichtet, soll Madrid in Verhandlungen mit Luis Campos stehen. Der Portugiese gilt als enger Bekannter und einer seiner Entdecker.

Sein letztes Engagement war im Dezember 2020 als Sportchef beim französischen Meister Lille. Bereits in der Saison 2012/13 arbeitete er als Scout für die Königlichen, jetzt könnte er die Chancen für einen Wechsel Mbappes erhöhen. Die Vertragsverhandlungen zwischen PSG und dem Franzosen laufen bereits, sie führten allerdings noch zu keinem Ergebnis.

Dass er bei einem Klub spielen möchte, der die Champions League gewinnen kann, ist klar – sieht er diese Chance noch bei PSG? Eine andere Frage ist, ob Real aktuell in der Lage ist, die Verpflichtung zu stemmen. Der Klub befindet sich in einer finanziellen Schieflage, vielleicht wird in dem Mega-Transfer aber auch eine Möglichkeit gesehen, in die Zukunft zu investieren.

Bild: Imago