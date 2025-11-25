McCaffrey trumpft gegen Ex-Team auf

Drei Jahre nach seinem Wechsel von den Carolina Panthers nach Kalifornien hat NFL-Star Christian McCaffrey seine San Francisco 49ers zum Sieg im Duell beider Teams geführt.

Mit einem 20:9 sicherten sich die 49ers ihren achten Saisonerfolg. McCaffrey erarbeitete 142 Yards Raumgewinn und holte einen Touchdown. Die 49ers stehen damit auf einem Play-off-Platz. McCaffrey ist einer der wenigen Profis der NFL, die als Runningback und als Receiver beständig auf gute Werte kommen.

(APA)

Beitragsbild: Imago