McDavid entscheidet “Battle of Alberta” mit Tor zum 3:2

Connor McDavid hat in der National Hockey League die “Battle of Alberta” zugunsten der Edmonton Oilers entschieden.

Dem Starstürmer gelang am Freitag gegen die Calgary Flames nach Zuspiel von Leon Draisaitl der Siegtreffer zum 3:2. Mit ihrem siebenten Heimerfolg in Serie übernahmen die Oilers Platz zwei in der North Division.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag: Los Angeles Kings – San Jose Sharks 0:3, Edmonton Oilers – Calgary Flames 3:2, New Jersey Devils – Washington Capitals 1:2 n.V., Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 1:2 n.P., Colorado Avalanche – St. Louis Blues 3:2, Anaheim Ducks – Arizona Coyotes 2:4.

(APA) / Bild: Imago