MCL36: McLaren stellt neues Auto vor

via

via Sky Sport Austria

McLaren hat als viertes F1-Team nach Haas, Red Bull und Aston Martin sein neues Auto für die Saison 2022 präsentiert.

Der Traditionsrennstall aus dem englischen Woking präsentierte den MCL36 am Freitagabend.

Norris & Ricciardo wollen um Siege kämpfen

Wie in der vergangenen Saison setzt McLaren auch 2022 auf das Fahrerduo Lando Norris und Daniel Ricciardo. Der 22-jährige Norris hat jüngst seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Zusammen mit Ricciardo, der 2021 in Monza den ersten McLaren-Sieg seit neun Jahren holte, will Norris in der kommenden Saison dauerhaft um die Spitzenplätze fahren.

(sport.sky.de)