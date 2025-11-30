McLaren-Boss Brown: „Riesigen Fehler“ gemacht

“Haben seinen Sieg weggeworfen“ – Brown frustriert nach McLaren-Debakel

Norris verpasst WM-Vorentscheidung

Norris wäre mit einem Sieg in Katar Formel-1-Weltmeister gewesen, wurde aber nur Vierter. Piastri musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Die WM-Entscheidung fällt nun beim Finale in Abu Dhabi: Norris führt im Klassement mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri.

„Es ist hart, wir müssen darauf vertrauen, dass das Team die richtige Entscheidung trifft. Es ist ein Pokerspiel, diesmal haben wir nicht die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Norris: „Es ist nicht unser bester Tag, aber es ist in Ordnung.“

(SID) / Bild: Imago