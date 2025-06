McLaren-Dominanz! Norris mit Trainingsbestzeit in Spielberg

McLaren-Pilot Lando Norris hat am ersten Trainingstag zum Großen Preis von Österreich die überlegene Bestzeit erzielt.

Der Brite war am Freitag in der zweiten Einheit in Spielberg in 1:04,580 Min. schneller als sein Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri (+0,157), Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte im Red Bull als Dritter bereits einen Respektabstand von 0,318 Sekunden. Kanada-Sieger George Russell (Mercedes), Schnellster im ersten Training, wurde Sechster (+0,649).

F2-Fahrer lieferte Talentprobe ab

Damit untermauerte McLaren die Favoritenrolle für den Grand Prix auf dem Red Bull Ring am Sonntag (15.00 Uhr), das Qualifying in der Steiermark findet am Samstag (16.00/live bei Sky – streame mit Sky X!) statt. Norris hatte die erste Session noch vom Kommandostand aus verfolgt, der Vizeweltmeister wurde von Formel-2-Leader Alex Dunne ersetzt. Der 19-Jährige aus Irland lieferte eine Talentprobe ab und hielt bei seinem Debüt als Vierter sogar mit Piastri mit. „Das ist definitiv der beste Tag meines Lebens“, funkte Dunne überglücklich an die Box.

Die fehlende Trainingszeit war Norris am Nachmittag nicht anzumerken. Aston-Martin-Pilot Lance Stroll zeigte indes als Vierter (+0,442) auf. Beim Ferrari von Lewis Hamilton, der am Sonntag zum 13. Mal in Serie bei einem Grand Prix das Podium verpassen könnte und damit einen persönlichen Negativrekord aufstellen würde, hatte es in der ersten Einheit zunächst Probleme mit dem Getriebe gegeben. Der Rekordweltmeister konnte aber weiterfahren und belegte die Ränge neun und zehn.

Auszeichnung für Marko

In der WM-Wertung führt Piastri vor dem elften von 24 Saisonrennen derzeit 22 Punkte vor Norris, Verstappen liegt als Dritter bereits 43 Zähler hinter dem Führenden. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls hofft Spielberg-Rekordsieger Verstappen auf seinen bereits sechsten Grand-Prix-Triumph in der Steiermark.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko war unmittelbar vor dem Training mit der Lorenzo Bandini Trophy ausgezeichnet worden. Der 82-jährige Steirer erhielt die Trophäe, die seit 1992 jährlich für lobenswerte Leistungen im Motorsport vergeben wird, auf der Dachterrasse des Red-Bull-Motorhomes im Fahrerlager.

