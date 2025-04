McLaren-Duo auch im letzten Japan-Training voran

McLaren hat am Samstag auch das Abschlusstraining für den Großen Preis von Japan dominiert.

Formel-1-WM-Leader Lando Norris war im dritten Freien Training in Suzuka knapp schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri (+0,026 Sek.). Die beiden hatten in den zwei Einheiten tags zuvor jeweils einmal die Bestzeit aufgestellt. Mercedes-Pilot George Russell (+0,112) war als Dritter in Schlagdistanz zum McLaren-Duo, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,532) belegte im Red Bull Platz fünf.

Lokalmatador Yuki Tsunoda, der vor heimischer Kulisse sein Red-Bull-Debüt feiert, wurde Neunter (+0,820). Die Session war kurz nach Beginn sowie kurz vor Ende unterbrochen worden, weil der trockene Rasen auf dem Seitenstreifen durch Funkenflug wie schon am Freitag Feuer fing. Das Qualifying findet um 8.00 Uhr (MESZ) statt. Das dritte Saisonrennen steigt am Sonntag (ab 6 Uhr live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X live!).

