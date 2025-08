McLaren-Duo dominiert im ersten Ungarn-Training

Keine Überraschung im ersten freien Training zum Großen Preis von Ungarn.

Die WM-Anwärter von McLaren haben zum Auftakt des Rennwochenendes am Hungaroring wie so oft in dieser Saison den Ton angegeben. Der WM-Zweite Lando Norris setzte in 1:16,052 Minuten die Bestzeit, der Gesamtspitzenreiter Oscar Piastri lag nur 19 Tausendstelsekunden dahinter.

Annähernd folgen konnte den Boliden des Konstrukteurs-Weltmeisters lediglich Charles Leclerc, der Ferrari-Pilot aus Monaco belegte mit 0,217 Sekunden Rückstand auf Norris Rang drei. Rekordweltmeister und Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton im zweiten Ferrari wurde Fünfter (+0,682), der amtierende Champion Max Verstappen im Red Bull gar nur Neunter (+0,888).

Keine Sprünge bei Mercedes

Das Mercedes-Team, das nach mehreren schwachen Rennen wieder auf ein altes Modell der Hinterradaufhängung setzt, machte zunächst keinen nennenswerten Sprung nach vorn: Kimi Antonelli belegte mit rund acht Zehnteln Rückstand Rang sieben, Teamkollege George Russell folgte direkt dahinter.

Nicht dabei am Freitagmittag war Ex-Weltmeister Fernando Alonso. Der 44-jährige Spanier ließ sich wegen anhaltender Rückenschmerzen behandeln, Aston-Martin-Ersatzfahrer Felipe Drugovich ersetzte den Altmeister. Team-Einsatzleiter Mike Krack zeigte sich aber „ziemlich zuversichtlich“, dass Alonso nach Änderungen an der Sitzposition in der zweiten Einheit (17.00 Uhr/Sky – streame mit Sky X!) übernehmen kann.

Auch Nico Hülkenberg setzte im ersten Training aus, allerdings absprachegemäß. Der junge Este Paul Aron absolvierte im Sauber des Emmerichers eine der vorgeschriebenen Einheiten eines Nachwuchsfahrers. Wegen technischen Problemen schaffte Aron auf dem Hungaroring aber keine gezeitete Runde. Hülkenberg sitzt am Nachmittag wieder im Cockpit.

Piastri vs. Norris

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) steigt auf dem Hungaroring das 14. Saisonrennen, das letzte vor der Sommerpause. Der Australier Piastri hat in der WM 16 Punkte Vorsprung auf den Briten Norris, Verstappen liegt 81 Zähler hinter der Spitze.

Piastri geht bereits davon aus, dass die Fahrer-WM zwischen ihm und Norris entschieden wird. „Ich nehme es an“, sagte der 24-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz: „Wir sind beide im besten Auto. Es war an vielen Wochenenden Lando gegen mich, er ist mein natürlicher Kontrahent.“

(SID) / Bild: Imago