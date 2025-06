McLaren geschlagen! Russell rast zur Pole in Kanada

Mercedes-Pilot George Russell hat im Qualifying zum Großen Preis von Kanada brilliert und sich wie im letzten Jahr die Pole Position gesichert.

Der 27-Jährige raste im Silberpfeil in 1:10,899 Minuten am schnellsten um den Circuit Gilles-Villeneuve und sicherte sich damit zum ersten Mal in dieser Saison den ersten Startplatz. Dahinter mussten sich Weltmeister Max Verstappen und der WM-Führende Oscar Piastri auf den Plätzen zwei und drei knapp geschlagen geben. Im letzten freien Training war Russell noch Dritter geworden und düpierte nun die Konkurrenz.

Lando Norris, der dort noch die Bestzeit gesetzt hatte, enttäuschte. Für den Briten reichte es nur zu Platz sieben, ein Rückschlag im Kampf um die Spitze des Klassements. Zehn Punkte fehlen ihm auf seinen Garagennachbar Piastri.

Norris patzt doppelt im Qualifying

Platz vier sicherte sich Russells Teamkollege Kimi Antonelli vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari und dem überraschend starken Fernando Alonso (Aston Martin). Die Top-10 komplettierten Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) und Alexander Albon (Williams).

F1-Bolide fliegt bei Vollgas auseinander!

Verstappen muss aufpassen – Rennsperre droht

Verstappen geht nun mit guten Karten in seine Rekordjagd. Der Niederländer könnte als erster Formel-1-Fahrer viermal in Folge in Montréal gewinnen. Im Rennen am Sonntag (20 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) muss Verstappen in seinem Red Bull aber aufpassen, denn ihm droht eine Rennsperre.

Der 27-Jährige steht bei elf Strafpunkten und darf in Kanada und beim Rennen in Spielberg keinen dazubekommen. Erst danach verfallen Teile der Strafe wieder.

(SID)/Bild: Imago