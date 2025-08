McLaren geschlagen! Überraschung im Ungarn-Qualifying

Charles Leclerc hat die scheinbar übermächtigen McLaren düpiert und sich die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies im Qualifying auf dem Hungaroring WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris auf die Startplätze zwei und drei. „Mir fehlen etwas die Worte. Diese Pole kam vollkommen unerwartet“, sagte Leclerc.

Weltmeister Max Verstappen bekam seine Probleme aus den Trainingseinheiten nicht in den Griff und qualifizierte sich im Red Bull nur auf Position acht für das letzte Formel-1-Rennen vor der knapp vierwöchigen Sommerpause (Sonntag, 15.00 Uhr/live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!).

Eine weitere Enttäuschung erlebte auch Lewis Hamilton: Der Rekordweltmeister und Ungarn-Rekordsieger erreichte im zweiten Ferrari lediglich Rang zwölf.

Der Australier Piastri hat in der WM nach 13 Rennwochenenden 16 Punkte Vorsprung auf den Briten Norris, Verstappen liegt als Gesamtdritter bereits 81 Zähler hinter der Spitze.

McLaren peilt in Ungarn den 200. Grand-Prix-Sieg seiner Geschichte an. Im vergangenen Jahr feierte Piastri an gleicher Stelle seinen Premierenerfolg in der Formel 1, weitere sieben kamen seitdem dazu.

(SID) / Artikelbild: Imago