McLaren mit Rückenwind nach Shanghai

Shanghai ist an diesem Wochenende der zweite Akt im Auftakt-Doppelpack der Formel 1. Ließ der spektakuläre Auftakt im australischen Regen bereits Rückschlüsse auf die Kräfteverhältnisse zu, oder gibt es in der chinesischen Metropole eine Umkehr des Trends? Am Samstag ist der erste Sprint der Saison angesetzt, Startschuss zum Grand Prix ist am Sonntag um 8.00 Uhr (das gesamte Rennwochenende ab Freitag ab 04:15 Uhr live auf Sky Sport F1 – mit dem Sky X Traumpass live streamen). McLaren strebt nach dem Erfolg von Lando Norris in Melbourne den zweiten Saisonsieg an.

„Es ist großartig, als Rennsieger in das zweite Rennen der Saison zu gehen“, sagte der Brite in einer Vorschau seines Rennstalls. Eine bemerkenswerte Momentaufnahme ist, dass Norris der erste McLaren-Pilot an der Spitze der WM-Wertung seit 13 Jahren ist. Zuletzt hatte mit Lewis Hamilton nach dem Großen Preis von Kanada 2012 ein McLaren-Pilot das Ranking angeführt.

McLaren laut Klien in der Favoritenrolle

„Wir sind wirklich gut in die Saison gestartet“, meinte Norris. „Aber jetzt müssen wir uns fokussieren und weiter lernen, um konstante Ergebnisse zu erzielen.“ Sein Teamkollege Oscar Piastri musste sich nach einem Austritt im Finish beim Heimrennen in Melbourne mit Platz neun begnügen und möchte im ersten Asien-Rennen der Saison zurückschlagen. „Ich kann es kaum erwarten, an diesem Wochenende gleich wieder Rennen zu fahren“, sagte der Australier. „Es ist auch ein Sprint-Wochenende, also gibt es mehr Möglichkeiten, Punkte zu holen.“

Für Ex-Grand-Prix-Pilot Christian Klien steht fest, dass „McLaren aktuell den Ton angibt“. Bei Trocken-Bedingungen wäre die Überlegenheit sogar noch deutlicher zu spüren gewesen, betonte der Hohenemser. In Shanghai spiele vor allem „der mechanische Grip eine große Rolle“, erklärte Formel 1-Experte Klien. „Das kommt derzeit dem McLaren zugute, der weniger Reifenabnutzung als die anderen hat, was dir über die Renndistanz hilft.“ Aufgrund von strengeren FIA-Richtlinien wird das Papaya-Team allerdings wohl den Heckflügel umbauen müssen.

Mercedes und Red Bull als Verfolger

Der Melbourne-Zweite Max Verstappen weiß, wo der Schwachpunkt bei Red Bull Racing liegt. „Der Reifenabbau hat uns in Melbourne besonders zu schaffen gemacht“, sagte der Weltmeister, der im Vorjahr in China gewonnen hatte. „Wir haben nicht viel Zeit, um alles umzukrempeln, vor allem mit nur einem Training, aber das Team arbeitet hart daran, sich zu verbessern.“ Auf dem Shanghai International Circuit zu fahren, habe ihm jedenfalls immer Spaß gemacht. „Die Strecke hat ein einzigartiges Layout, es gibt viele Überholmöglichkeiten.“

Ex aequo mit McLaren führt Mercedes derzeit die Konstrukteurswertung an. George Russell als Dritter und der 18-jährige Andrea Kimi Antonelli als Vierter schrieben für die „Silberpfeile“ an. „Es ist klar, dass wir über den Winter einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Unser Fokus liegt nun darauf, unser Potenzial besser auszuschöpfen und unsere Performance zu steigern“, sagte Teamchef Toto Wolff. Der Mercedes W16 sei eine stabile Plattform, „weniger anfällig für Performance-Schwankungen bei unterschiedlichen Bedingungen als sein Vorgänger“.

Noch kein klares Bild bei Ferrari

Am meisten hinter den eigenen und vor allem den externen Erwartungen zurückgeblieben ist in Australien Ferrari. Charles Leclerc belegte den achten Platz, der hochkarätige Neuzugang Hamilton gerade noch den zehnten. „Sie haben es mit dem Set-up vergeigt. Und die Strategie im Rennen war auch nicht ideal“, analysierte Klien. „Man hat aber in den Trainings sehr wohl gesehen, dass dieses Auto schnell sein kann. Wenn alles zusammenpasst, hat Ferrari ein sehr gutes Paket.“ Ein klares Bild, welches Auto bei welchen Verhältnissen wie gut funktioniert, werde sich ohnehin erst nach drei, vier oder fünf Rennen ergeben, meinte der Ex-Red-Bull-Pilot.

