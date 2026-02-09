McLaren stellt Design für kommende F1-Saison vor

Auch in der kommenden Saison wird Formel-1-Weltmeister McLaren mit dem typischen Design an den Start gehen.

McLaren setzt im Vergleich zur letzten Saison auf die typischen Papaya-Farben und hat sein Auto nur minimal angepasst.

„Wir haben natürlich ein bisschen mehr Papaya im Spiel, speziell vorne am Auto“, sagte Oscar Piastri bei der Präsentation. „Das ist natürlich cool, aber ansonsten haben wir alles beim Alten gelassen.“

Auch CEO Zak Brown ist zufrieden. In einer Pressemitteilung sagte er: „Die ikonische Papaya-Farbe bleibt auch beim MCL40 erhalten, da wir unsere Tradition fortsetzen, die Lackierungen der Meisterschaftssieger in die nächste Saison zu übertragen. 2026 markiert dabei eine neue Herausforderung, da wir uns einer neuen Ära der Formel-1-Regeln stellen.“

(skysport.de) / Bild: Imago