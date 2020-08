McLaren unterzeichnet neues Concorde Agreement

Das ehemalige Weltmeister-Team McLaren hat als erster Formel-1-Rennstall mitgeteilt, das neue Concorde Agreement unterschrieben zu haben.

Dieser Vertrag regelt die Verteilung der kommerziellen Einnahmen und Preisgelder an die Teams. Das neue Concorde Agreement gilt bis Ende 2025.

“Dies ist der richtige Deal zur richtigen Zeit für den Sport, seine Besitzer und vor allem die Fans”, betonte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown in der Team-Aussendung am Dienstag. “Ein gerechterer Sport ist für alle besser.”

McLaren Racing confirms that it has become a signatory to the new Concorde agreement that will govern the sport through 2025, in doing so reaffirming the team’s long-term commitment to Formula 1. 🤝

