McLaren wie erwartet vorne – Verstappen in Schlagdistanz

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich in der wichtigsten Trainingssession zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Bestzeit geschnappt. Bei Nacht setzte der Brite in 1:28,267 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri mit 0,163 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Dahinter konnte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit Rang drei überzeugen, im ersten freien Training war der Niederländer nur auf Platz neun gefahren. Trotzdem fehlten ihm fast drei Zehntel auf den WM-Führenden Norris.

Deutlich schlechter lief es für Yuki Tsunoda (+0,696). Rund acht Minuten vor Ende der Session verunfallte der zweite Red-Bull-Pilot in der letzten Kurve und sorgte für eine rote Flagge – die Zeitenjagd war damit beendet. Der Japaner fuhr bis dahin die sechstschnellste Zeit.

Davor reihten sich Charles Leclerc (+0,482) im Ferrari und sein ehemaliger Teamkollege Carlos Sainz (+0,675), der jetzt für Williams fährt, ein. Platz sieben ging an George Russell (+0,706) im Mercedes. Pierre Gasly (+0,839) – im ersten freien Training noch der schnellste Mann – wurde nur Achter.

Anders als im ersten freien Training am Nachmittag absolvierte das Feld seine Runden unter Flutlicht. Das wirkte sich vor allem auf die Asphalttemperatur des Jeddah Corniche Circuit aus, diese war nun deutlich niedriger. Ähnliche Bedingungen werden auch im Qualifying am Samstag und Rennen am Sonntag (jeweils 19.00 Uhr/live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) herrschen, weshalb am Freitagabend die repräsentativsten Zeiten gefahren wurden.

(SID) / Artikelbild: Imago