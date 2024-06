McLaughlin-Levrone schockt bei Comeback Konkurrenz

Olympiasiegerin Sydney McLaughlin-Levrone hat am Freitag beim Edwin Moses Classic in Atlanta die Jahresweltbestzeit über 400 m Hürden der Frauen um mehr als eine Sekunde auf 52,70 Sek. gedrückt und sich damit für die Paris-Spiele in die Favoritenrolle gebracht. Die 24-Jährige war in ihrer Paradedisziplin verletzungsbedingt zuletzt im August 2022 angetreten, einen Monat davor hatte sie bei den Weltmeisterschaften in Eugene mit 50,68 Sek. einen Fabelweltrekord aufgestellt.

„Es war gut, den Rost ein bisschen abzuschütteln. Es gibt aber noch einiges zu verbessern, ich hatte auch nicht viel Hürden-Training“, meinte McLaughlin-Levrone. Sie muss sich nun aber wie ihre nationalen Konkurrenten bei den US-Trials der Leichtathleten für die Sommerspiele in Paris qualifizieren.

(APA)/Bild: Imago