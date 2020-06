Medien: 80-Millionen-Angebot für Havertz

Real Madrid soll nach Medienberichten seinem Werben um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz mit einem ersten Angebot an Bayer Leverkusen Nachdruck verliehen haben.

Die die “Bild”-Zeitung berichtet, hätten die Spanier für den 20-Jährigen rund 80 Millionen Euro geboten. Demnach würde der Mittelfeldspieler noch ein Jahr an die Werkself ausleihen, ehe er 2021 nach Madrid wechseln soll.

Völler mit ”kleiner Hoffnung” auf Havertz-Verbleib

Damit hätte Leverkusen schon im kommenden Transferfenster die Möglichkeit, die Havertz-Ablöse in neue Spieler zu investieren. Zuletzt hatte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler die Hoffnung geäußert, dass “wir noch ihn noch ein Jährchen behalten können und dürfen”. Zugleich hatte Völler bekräftigt, Havertz trotz der Corona-Krise nicht unter Wert verkaufen zu wollen. Auch Bayern München hatte schon Interesse an Havertz bekundet, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2022 läuft.

(APA/dpa)

Artikelbild: GEPA