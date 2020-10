Medien: Alaba bereits mit neuem Klub einig?

via

via Sky Sport Austria

David Alaba soll den FC Bayern München wohl verlassen. Seit Monaten verhandelt der FC Bayern München mit dem ÖFB-Star und seinen Beratern um eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags, ohne Erfolg.

Nun berichtet die italienische Mediengruppe Mediaset, dass sich der 28-Jährige bereits mit Juventus Turin auf einen Wechsel im Sommer 2021 geeinigt haben soll. Außerdem soll Alaba “nicht die Absicht haben, noch einmal bei den Münchnern zu verlängern”.

Wechsel bereits im Winter?

Weiters soll sich Juventus Turin sogar um einen Wechsel bereits in der Wintertransferzeit bemühen. Dies wäre die letzte Möglichkeit für die Münchner, eine Ablöse zu generieren. Für die Bayern soll aber ein Transfer in der laufenden Saison nicht in Frage kommen, es wurde wohl sogar ein “Verkaufsverbot” ausgesprochen.

(Quelle: ligaportal.at)

