Medien: Arnautovic-Wechsel zur Roma wird konkreter

Marko Arnautovic könnte in der Sommer-Übertrittszeit doch noch den italienischen Fußball-Erstligisten Bologna verlassen. Der 34-jährige Stürmer habe einem Wechsel zum von Jose Mourinho gecoachten Serie-A-Rivalen AS Roma zugestimmt, zudem hätten die Römer bereits eine Einigung mit Danijel Arnautovic, dem Bruder und Manager des ÖFB-Stars erzielt. Das berichtete die Zeitung „Corriere dello Sport“. Der 108-fache ÖFB-Teamspieler steht bei Bologna noch bis 2025 unter Vertrag.

Mourinho macht sich für den Angreifer stark, den er bereits bei Inter Mailand in der Triple-Saison 2009/10 trainiert hatte. Laut „Corriere dello Sport“ sei Arnautovic bereits am 11. Juli in Rom gewesen, um Kontakt zum Management des Hauptstadtvereins aufzunehmen. „Arnie hat sich entschlossen: Er will nach Rom ziehen“, titelte die Zeitung über dem Bericht über die Gespräche zwischen den beiden Teams. Bologna soll zehn Millionen Euro als Ablösesumme fordern, die Roma derzeit aber nur 3,5 Mio. bieten.

(APA) / Bild: Imago