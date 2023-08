Medien: Blau-Weiß Linz holt neuen Goalie

Andreas Lukse steht vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga.

Wie der „Kurier“ berichtet, schließt sich der 35-Jährige Aufsteiger Blau-Weiß Linz an. Lukse wurde am heutigen Samstag bei der First Vienna freigestellt. Die Verhandlungen mit BW Linz sind noch nicht abgeschlossen.

In der vergangenen Saison wurde der Routinier in der ADMIRAL 2. Liga zum Tormann des Jahres ausgezeichnet. Der Wiener wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Nürnberg zur First Vienna und absolvierte seitdem 46 Spiele für den Verein.

(Red.)

Bild: GEPA