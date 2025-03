Medien: City-Star will wohl zu Real

Manchester Citys Verteidiger Manuel Akanji hat sich selbst über Mittelsmänner bei Real Madrid ins Gespräch gebracht, wie die spanische Marca berichtet. Der ehemalige Dortmunder sei demnach überzeugt, die verletzungsgeplagte Defensive der Königlichen verstärken zu können.

Laut Informationen der Marca habe Real Madrid jedoch kein Interesse an einer Verpflichtung: Der 29-jährige Schweizer steht noch bis 2029 bei ManCity unter Vertrag und passe aufgrund seines Alters nicht in das Transferprofil der Madrilenen. Akanji, der aktuell an einer Adduktorenverletzung laboriert, kam in der laufenden Spielzeit unter Pep Guardiola in 30 Pflichtspielen als Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger zum Einsatz.

(skysport.de) / Bild: Imago