Medien: David Alaba erneut operiert

Laut spanischen Medienberichten soll sich David Alaba am Mittwoch in Innsbruck erneut einer Operation am verletzen linken Knie unterzogen haben.

Das Comeback des ÖFB-Teamkapitäns dürfte sich damit um weitere Wochen verzögern. Ein Auftritt bei der Europameisterschaft in Deutschland ist somit wohl endgültig vom Tisch.

Bei dem Eingriff soll es sich um eine Arthroskopie (Gelenksspiegelung) gehandelt haben. Laut den Berichten habe Alaba bei Tests „kein gutes Gefühl“ gehabt und sich daher für diesen Schritt entschieden.

