Medien: Englischer Topklub mit Interesse an Salzburgs Daka

via Sky Sport Austria

Die starken Leistungen von Salzburg-Angreifer Patson Daka bleiben auch den absoluten Topklubs in Europa nicht verborgen.

Laut einem Bericht der englischen Zeitung “The Sun” zeigt nun Manchester United Interesse an einer Verpflichtung des 21-jährigen Angreifers.

Daka erzielte vergangene Saison in 31 Ligapartien 24 Treffer für Red Bull Salzburg und startete auch gleich wieder torhungrig in die neue Spielzeit.

Beim 2:2 im Testspiel der Salzburger gegen Premier-League-Champion Liverpool machte der Stürmer aus Sambia mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam.

Daka verlängerte erst vergangene Saison seinen Vertrag in der Mozartstadt bis 2024 und würde den Salzburger daher eine ordentliche Summe in die Kasse spülen. Der Marktwert des Salzburger Topstürmers liegt laut “transfermarkt.at” bei 2o Millionen Euro.

United-Trainer Solskjar wollte sich bezüglich neuer Transfers nicht in die Karten schauen lassen und sagte lediglich: “Wir müssen uns verbessern, wenn wir in der Tabelle nochmal einen Sprung machen wollen und auch in den Pokalbewerben noch weiter kommen wollen.”

Bild: GEPA