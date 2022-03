Medien: Feldhofer will WAC-Profi im Sommer zu Rapid holen

Laut einem Bericht des „Kurier“ will sich der SK Rapid nach der – noch nicht offiziellen – Verpflichtung von Klagenfurt-Profi Patrick Greil den nächsten ablösefreien Spieler aus der Bundesliga sichern. Wie das Blatt berichtet, haben die Hütteldorfer ein Auge auf WAC-Spieler Eliel Peretz geworfen, dessen Vertrag in Wolfsberg Ende Juni ausläuft.

Feldhofer kennt Peretz noch aus seiner Zeit aus Wolfsberg: Der jetzige Rapid-Trainer war es, der Peretz von Hapoel Hadera nach Kärnten holte. „Ein für uns sehr interessanter Spieler“, sagt Feldhofer über den Israeli. „Ich war von ihm überzeugt und fühle mich bestätigt“, so der Rapid-Coach über seinen Wunschspieler weiter.

Peretz hat sich in der Mittelfeldraute des WAC in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt und sammelte in 21 Spielen neun Scorerpunkte (vier Tore, fünf Assists). Am 1,89 Meter großen Mittelfeldmann soll es laut „Kurier“ aber auch nicht näher beziffertes Interesse aus der niederländischen Eredivisie geben.

Bild: GEPA