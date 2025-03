Medien: Kein Saison-Aus für Wirtz

Das Rätselraten über die Schwere der Verletzung von Florian Wirtz hielt auch am Sonntag an, dem Offensivjuwel von Double-Gewinner Bayer Leverkusen soll aber nicht das Saison-Aus drohen. Das berichten zumindest der kicker und die Bild übereinstimmend. Der Klub kündigte für Montag eine Mitteilung zum Gesundheitszustand des Nationalspielers an.

Wirtz musste kurz nach seiner Einwechslung am Samstag gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foul von Mitchell Weiser den Platz wieder verlassen und wurde nach dem Spiel zur Untersuchung in eine Klinik nach Köln gefahren. Weiser sah für das Foul die Gelbe Karte.

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – Werder Bremen | 25. Spieltag

Wirtz dürfte damit das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München am Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) verpassen. Wann er wieder zur Verfügung stehen wird, ist unklar.

(SID) Foto: Imago