Medien: Lillard fehlt den Bucks monatelang

Die Milwaukee Bucks müssen ohne Damian Lillard um die Wende in den Playoffs der NBA kämpfen – der Ausnahmespieler dürfte dem Team aber sogar bis in die kommende Saison hinein fehlen. Wie ESPN am Montagabend berichtet, erlitt der Point Guard einen Riss der linken Achillessehne, dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

Lillard hatte sich die Verletzung in Spiel vier der Playoff-Serie gegen die Indiana Pacers (103:129) am vergangenen Sonntag zugezogen.

Die Bucks, bei denen Lillard neben Topstar Giannis Antetokounmpo die größten Erwartungen trägt, liegen in der Best-of-seven-Serie mit 1:3 zurück, Indiana kann das Duell bereits am Dienstag (Ortszeit) mit einem Heimsieg entscheiden. Für Milwaukee ist Lillards schwere Verletzung allerdings nicht bloß ein Rückschlag für die laufende Saison, ein Achillessehnenriss zieht üblicherweise eine halbjährige Rehaphase nach sich. Die nächste Spielzeit der NBA beginnt im Oktober.

Mit Antetokounmpo und Lillard, der 2023 zum Team stieß, wollen die Bucks sich eigentlich zum Titelkandidaten entwickeln. Lillard wird aber wiederholt zurückgeworfen, zuletzt hatte er aufgrund eines Blutgerinsels in der rechten Wade aussetzen müssen. „Es ist hart, in seiner Situation zu sein“, hatte Antetokounmpo gleich nach dem Spiel am Sonntag gesagt, „aber er ist einer der mental stärksten Spieler, die ich kenne, und er wird jedes Hindernis überwinden. Und wir werden ihm dabei helfen.“

(APA) / Artikelbild: Imago