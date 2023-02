Medien: PL-Topklub buhlt um Barca-Youngster Fati

Es wäre einer der größten Deals im anstehenden Sommer: Wie die spanische Sport nämlich vermeldet, hat Manchester United sein Interesse an Barca-Angreifer Ansu Fati hinterlegt.

Noch blocken die Katalanen ab, doch bei genauerer Betrachtung scheint ein Wechsel des Mega-Talents nicht ausgeschlossen.

Fati kommt bei Barcelona nicht wirklich zum Zug. Zwar stand der 20-Jährige in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 30 Spielen auf dem Platz, allerdings beträgt seine durchschnittliche Einsatzzeit lediglich 37 Minuten. Auch eine Verletzung von Ousmane Dembele hat nicht dafür gesorgt, dass Fati in den letzten Wochen gravierend mehr Spielzeit erhält.

Fati will Stammspieler werden

Insgesamt ist dies zu wenig für die Ansprüche des Talents, das seinen Vertrag langfristig bis 2027 verlängert hat und seit 2021 mit der Messi-Nummer 10 aufläuft. In dem Bericht der Sport heißt es, dass Fati und sein Umfeld genau beobachten, wie sich die Situation in der restlichen Saison entwickeln werde. Sollte keine Änderung eintreten, könnte die Personalie in den kommenden Monaten Fahrt aufnehmen.

Gut möglich, dass die nächste Phase bereits im Februar eingeläutet wird, da Barca und Manchester United in der Europa League aufeinandertreffen. Womöglich kommt es bereits dort zu einem direkten Austausch zwischen den Verantwortlichen der beiden Klubs.

(sport.sky.de)/Bild: Imago